Järjest rohkem inimesi soovib metsaraie vähendamist, keskkonnaminister kritiseerib RMK raiesoove

«Enamuse poolehoid ei tähenda automaatselt, et enamusel on alati õigus, aga antud juhul on tähelepanuväärne, et raiemahu vähendamist, mida nõuab EL kliimapakett ja meie ökoloogid, toetab valdav osa elanikkonnast,» tähendas mõlemad küsitlused tellinud Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Jevgeni Ossinovski (SDE). «Et ülekaalukat avalikku toetust ellu viia, selleks puudub hetkel vaid poliitline tahe.»