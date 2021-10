Laupäevases Kuku raadio saates «Keskpäevatund» rääkisid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Heldur Meerits EKRE tõusust edetabelis ning sellest, et presidendi kantselei eelarves ei jätku raha uue presidendi jaoks. Lisaks peatuti ka elektrihindade ning liiklustrahvide kallinemise teemal

Hõbemägi tõi välja, et alates jaanuarist on EKRE liikunud pidevalt ülespoole ning alates märtsist on Reformierakonna populaarsuse graafik liikunud pidevalt allapoole - nüüd on nad ühes kohas kokku saanud.

Ka Heldur Meerits nentis, et EKRE on oma toetust suutnud suuremaks kasvatada. Ruussaare hinnangul on EKRE oma retoorikas aga viimasel ajal kõvasti tagasi võtnud. «No muidugi opositsiooniparteina nad peavadki kritiseerima seda, mida teeb valitsuskoalitsioon, see on loomulik. Ehk mäletan valesti aga minu meelest paari aasta tagune EKRE retoorika oli selline, et.. See kõlas nagu püstolipaugutamisena,» ütles Ruussaar ning lisas, et viimasel ajal ei ole aga pauke kuulda olnud või on inimesed sellega harjunud.

Hõbemäe sõnul on Eestis olnud kaks erakonda, kes on pikka aega olnud väärtuspõhised - Keskerakond ning teine Isamaa erakond. «Üks on läbivalt hoolitsenud venekeelse elanikkonna eest, teine on pidanud silmas Eesti kultuuri, majandust. Kõik ülejäänud erakonnad on liikunud edasi-tagasi, püüdnud leida erinevaid variante, mis parasjagu neile kasu toob,» oli Hõbemägi arvamusel.

Ainar Ruussaar tõi välja, et EKRE on läinud püüdma ka vene valijaid ning see on neil ka õnnestunud. «Nad on teinud seda üsna edukalt ja meie jaoks ehk labase retoorikaga aga neil on õnnestunud saada arvestatav hulk venekeelseid inimesi enda toetajateks,» sõnas ta.

Meeritsa hinnangul mängib rolli see, et ka vene valija on konservatiivne. «Venelaste hulgas on neid, kes on mures oma sissetuleku ja töö pärast ja sealt tekib see ühisosa, millega on võimalik vene valijat köita,» selgitas ta. «Üks aspekt Reformierakonna ja EKRE võrdlemisel on ka see, et kui karismaatiliste liidritega on tegemist. Ükskõik, milline see programm on, ikkagi vaadatakse juhtide kehakeelt, ilmeid ja hääletooni ja Martin Helme on kahtlemata karismaatiline liider.»