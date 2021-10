Üleriigilise uudiskünnise ületanud isamaalaste lahkulöömisi erakonnast ja valimisliitudes kandideerimist Türil ja Paides võib pidada jäämäe tipuks. Selgub, et Kesk-Eesti kahes maakonnas, Järvamaal ja Raplamaal ongi valimisliitudes kandideerimine tänavu palju populaarsem kui eelmistel valimistel. Ka ollakse suurema edu nimel valmis riskima sellega, et erakonna nime valimisnimekirjas ei ole.