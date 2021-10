Urmas Paet esitles europarlamendi ees oma küberkaitseraportit

Euroopa Parlamendi liikmed arutasid täiskogu istungil Strasbourgis ELi küberkaitsevõime olukorra raportit, mille autor on Urmas Paet. Paet rõhutas sõnavõtus, et Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastu suunatud pahatahtlike küberoperatsioonide arv pidevalt kasvab ning et nendele vastuseismiseks on vaja teha tihedat küberkaitsekoostööd ELi, liikmesriikide, NATO, USA ja teiste strateegiliste partnerite vahel.