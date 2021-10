Kuku raadio «Keskpäevatunnis» võtsid saatejuhid Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi tavapäraselt vaatluse alla lõppeval nädalal enim kõneainet pakkunud teemad.

Räägiti koroonaviiruse vastase vaktsineerimise kesisest seisust, presidendivahetusega seonduvast, ahastust tekitavast elektrienergia hinnatõusust, Tallinna haigla ehitusest, aga samuti hiljuti kõigile kuueks tunniks kättesaamatuks jäänud sotsiaalmeedialehest Facebook.

«Pookimistempo, mis Eestis on täiskäigul allapoole suundunud, tähendab muu hulgas ka seda, et Eesti on jäänud vaktsineeritute arvult Euroopa tahaotsa viie viimase hulka ja nakatumiste arvult on tõusnud esiotsa,» tõdes Priit Hõbemägi.

Miks see on nii juhtunud, kui korduvalt on räägitud, et riigis tõmmatakse nüüd vaktsineerimisele uus käiks sisse? Ta viitas Tartu Ülikooli sotsiaalteadlase Marju Lauristini arvamusele, et valitsuse vaktsineerimiskavad on läbi kukkunud, kuna pole mõistetud, et inimestele tuleb selgeks teha nende isiklikud riskid.

«Lauristin pooldab teatud ametikohtadel inimestelt vaktsineerituse nõudmist ja kindlate piirangute kehtestamist, sest see oleks meie kõigi huvides,» rääkis Hõbemägi. «Asi on tõsine,» möönis samuti Ainar Ruussaar, kelle sõnul soovitab Saksamaa Eestisse mitte reisida. «Ja kui Euroopa kõige võimsam riik teeb sellise avalduse, siis ilmselt ühinevad sellega peagi nii mõnedki riigid.»

Ignar Fjuk täiendas teda omalt poolt, et on lugenud omakorda uudist, kus räägitakse, et Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskus soovitab mitte reisida Balti riikidesse, Rumeeniasse ja Saksamaale. «Saksamaal on hakanud viimastel päevadel haigestumus kiiresti kasvama,» tähendas Fjuk.

Ta märkis samas, et ei ole kohanud ühtegi faktilist teadet selle kohta, et vaktsineerimisest on kasu, ja tekitas öelduga saatejuhtide vahel elavama arutelu. «Sellist reljeefset info ja fakti esitamist oleks ammu oodanud,» lausus Ignar Fjuk. «See ei ole hirmutamine, vaid fakti ja tõe esitamine.»

Priit Hõbemägi konstateeris, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik on ammu väsinud selles ametis ja tuleb välja vahetada. «Ta ei ole usaldusväärne. Sellist asja ei saa juhtida inimesed, kes ei ole usaldusväärsed ja ei saa oma tööga hakkama,» ütles Hõbemägi.