Kaljulaid: Eesti presidendi võim peitub väärtustes ja rahva usalduses

«Alar Karisele antakse tänasest võimalus heita Eesti elule värske pilk, uue presidendi pilk. Parlamentaarne Eesti toetub just oma piiratud võimuga riigipeale, kes peab meie kõigi jaoks sõnastama, kust me tuleme ja kuhu läheme. Seda ootab temalt rahvas. Parlamentaarne Eesti usaldab oma riigipeale järelevalve põhiseaduse mõtte ja sätte üle. Seda nõuab temalt põhiseadus,» ütles riigipea ametist lahkuv Kaljulaid riigikogus ameti üleandmisel peetud kõnes.

Kaljulaid märkis, et presidendil on toetuda vaid põhiseaduses kirjeldatud liberaalsetele demokraatlikele väärtustele ja rahva usaldusele.

Kaljulaid nentis, et Eesti põhiseadus on lihtne ja selge ning põhiseadus, mille vastuvõtmisest möödub järgmisel aastal 30 aastat, ei ole vajanud muutmist selles, mis puudutab selle tekstiga loodud väärtusruumi.

See on Kaljulaidi sõnul läänelik väärtusruum. «Olen selle üle väga õnnelik, et Eesti on jäänud truuks oma 1992. aastal põhiseaduses sõnastatud valikutele, sest ainult selline Eesti saab olla igavesti iseseisev,» ütles ta.