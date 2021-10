Iraani presidendi vastu esitati inimõiguste rikkumise süüdistus

NCRI esindaja Hossein Abedini ütles pressikonverentsil, et Raisi tuleb vastutusele võtta selle eest, et ta osales 1988. aastal umbes 30 000 poliitvangi tapmises.

Iraani uus president kuulutas septembris ÜRO Peaassambleel peetud kõnes, et Ühendriikide hegemooniapüüded on haledalt läbi kukkunud. «Täna meie piirkonnas nähtu tõestab, et mitte ainult hegemooniline süsteem, vaid ka läänestunud identiteedi kehtestamise projekt on ebaõnnestunud,» ütles Raisi, viidates USA toetatud valitsuse kukkumisele Afganistanis, aga samuti USA Kapitooliumi ründamisele 6. jaanuaril.