Kui viimastel päevadel on eelkõige räägitud vaktsineerimismotivaatoritest, siis peaminister Kaja Kallase sõnul lahknevad võimuparteide vaated ka piirangute kehtestamise küsimuses. Samuti selgus, et tervise- ja tööminister Tanel Kiik on valmis tagasi astuma, kui haiglaravi jõuab kriitilise piirini. Millal see piir käes on, Kallas Postimehele ei avaldanud.