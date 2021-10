Soodevahe külas kraavist leitud laiba külge olid kinnitatud raskused

Kriminaalmenetlust juhtiva ringkonnaprokuröri Natalia Miilvee kirjeldusel avastas surnukeha juhuslik inimene. «Sündmuskohal tööd alustanud uurijad ja kriminalistid avastasid, et tapetu kehale olid kinnitatud raskused, et surnukeha vajuks vee alla. Kohtuarsti hinnangul viitavad surnukeha tunnused sellele, et tapmine võib olla toime pandud augustikuus,» kirjeldas Miilvee.