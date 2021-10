«20midagi» seekordses saates on külas koolipsühholoog ja veebinõustaja Maili Tirel, et selgitada, miks on koolipsühholoogia vajalik ning kuidas saavad noored iseennast ja teisi aidata.

Maili tõi esile, et koolipsühholoogia on üks väheseid psühholoogia valdkondi, kus on võimalik tegeleda päevast päeva ennetustööga. Psühholoogias kehtib vana ütlus: anna inimesele kala ning ta saab söönuks üheks päevaks, anna talle õng ja ta saab terveks eluks kõhu täis.

«Psühholoogia eesmärk on anda õng, mitte kala. See saab sündida ainult koostöös. Kui inimene ei ole ise valmis tegema teatud muutusi või valmis võtma ette teatud teekonda, siis psühholoog saab teda julgustada seda tegema ja võib-olla pakkuda mingeid lahendusi, aga psühholoog ei saa teekonda tema eest ette võtta,» kirjeldas Maili.

Ta naeris, et mõnikord teeb ta küll õpilastele nalja, et kui tal oleks anda motivatsioonitabletti, siis küll ta annaks ka – aga tal lihtsalt ei ole.

Kindlasti on psühholoogi abi vaja, kui noorel inimesel on suitsiidimõtted. Maili tõi esile, et maailma tervishoiuorganisatsiooni statistika ütleb, et 15–19-aastaste seas on enesetapp neljandaks surmapõhjuseks. Saatejuht Ave Kongo märkis, et tema on kuulnud, et Eestis on enesetapumõtetega keskmiselt üks laps klassis. Maili kogemuse järgi see arv nii suur ei ole, aga ei jää ka kuigi palju madalamaks.

Maili tõi välja, et tänaste noorte huumorimeel on üsna tume. Osa sellest ongi võllanaljad ning see on okei, sest huumor on eluterve viis tõsiste teemadega toime tulla. Aga teisalt naljaviskamine mingis mõttes normaliseerib suitsiidimõtteid.

«Kui me teeme neid nalju, siis need muutuvad normaalseks. Tundub, et ongi okei välja öelda, et kui matemaatika töö läks kehvasti, said kahe ehk mitterahuldava hinde, siis on okei öelda, et tahan ära surra,» selgitas ta morbiidse huumori mõju.

Maili sõnul saab ta aru, et tegemist võib olla põlvkondade vahega ning ka psühholoogiatudengite huumor on eriala kiiksuna võrdlemisi tume. Aga tal tekib ikkagi küsimus, kas see nali toetab inimest või peidab mingit suuremat muret.

Maili kirjeldas, et õpilaste jaoks on juba kurikuulsaks saanud tema soovitus, et kui sõber saadab surmanalja, siis ära kirjuta vastu «haha, sama», vaid küsi, kas ta nii päriselt tunnebki. «Julge avada seda diskussiooni või vestlust, kuidas sul päriselt läheb,» julgustas ta.

Saates arutleti:

Milliste teemadega õpilased koolipsühholoogi juurde pöörduvad?

Millal ja mis põhjustel suunab psühholoog õpilase abi saamiseks edasi?

Kuidas aru saada, et sõbral või lähedasel on suur mure, millega tuleks kohe tegelema hakata?

Mida kujutab endast viie meele harjutus ärevuse rahustamiseks?

Milline on pärilikkuse ja keskkonna mõju meeleoluhäirete tekkimisel? Kuidas mõjutab sotsiaalmeedia vaimset tervist?

Kuidas võidelda koolikiusamise vastu?

Head kuulamist!

