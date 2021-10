Betoonisõber 2021 on Tallinna linnavalitsus

Eesti betooniühing teatas, Tallinna linnas on osatud betooni kui tänapäeva levinuima ehitusmaterjali eeliseid edukalt ära kasutada juba pikki aastakümneid. Kui nõukogude ajal aitasid betoonist elementmajad sadadel tuhandetel kodu saada Mustamäel, Lasnamäel ja Õismäel, siis tänapäevalgi on uued kortermajad ehitatud valdavalt vastupidavast ja kvaliteetsest betoonist.

«Ilma betoonita on tänapäevane linnakeskkond mõeldamatu. Nii meie majad, rajatised, infrastruktuur, linnatänavad, pargid ja sadamad – kõik nad vajavad betooni,» ütles Eesti betooniühingu juhatuse esimees Imre Leetma. «Ka viimastel aastatel on Tallinna linnavalitsus välja paistnud betooniteadliku ja -sõbralikuna. Betooniühing on seda märganud ning betoonisõbra tiitli omistamisega tahame Tallinna linnavalitsuse panust betooni kui enamkasutatava kodumaise ehitusmaterjali kasutamisel omalt poolt ära märkida», lisas Leetma.