Oodatakse kandidaate kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele

Kodanikupäeva aumärkidega tunnustame neid meie seast, kelle teod ühendavad kogukondi, loovad turvatunnet või aitavad lahendada olulist probleemi. «Need inimesed on aidanud lahendada probleeme, mida nad enda ümber märkavad ja tuua välja ühiskonna valukohad. Täname neid tähelepanelikke ja hakkajaid inimesi kodanikupäeval, sest just nemad muudavad elu oma kogukonnas ja seeläbi kogu Eestis veel paremaks,» ütles siseminister Kristian Jaani. «Soov muuta oma kogukonna, miks mitte ka kogu Eesti elu paremaks, targemaks ja turvalisemaks, on nende inimeste tõukavaks jõuks,» iseloomustab Jaani sõnul varasemate aastate aumärgi saajaid. «Ei saa unustada, et vabatahtlike algatuste ja vabatahtlike inimeste töö abil saavutatakse suur osa meid ümbritsevast turvatundest, » lisas Jaani.