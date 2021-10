VIDEO JA GALERII ⟩ Tuhanded koroonaskeptikud kogunesid Vabaduse väljakule meeleavaldusele

Postimees tegi neli tundi kestnud meeleavaldusest otseülekande, mis on videona järelvaadatav.

Sündmuskohal viibiva Postimehe ajakirjaniku sõnul oli Vabaduse väljakule kogunenud üle 5000 inimese.

Meeleavalduse alguses esines laulja Tõnis Mägi oma kuulsa lauluga «Koit».

SAPTKi juht Varro Vooglaid ütles meeleavalduse alguses rahvale, et platsile ei kogunenud vaktsineerimise vastased, vaid vaktsineerimise vabaduse pooldajad. Vooglaiu sõnul on meeleavalduse eesmärk, et valitsus lõpetaks Eestis sundvaktsineerimise, vaktsiinipassidega ühiskonna lõhestamise ja laste koroonaviiruse vastu vaktsineerimise. Vooglaiu sõnul on Eestis kehtestatud apartheidirežiim.

Vooglaid kutsus rahvast üles massilisele kodanikuallumatusele. Tema sõnul ei ole valitsuse kehtestatud koroonapiirangud põhiseaduspärased.

Inimesed kandsid loosungeid kirjadega «Lõpetage süstlavägistamine!», «Ei diktatuurile», «Nõuame vaktsineerimisvabadust», «Mul on õigus otsustada oma laste tervise eest», «Vaktsiinivastaste kiusamine tuleb lõpetada!», «Stop Kaja Kallas», «Mitu vaktsiinisurma on OK?» ja «Hoia Jumal Eestit».

Mitu meeleavaldajat kandsid Eesti lippe, samuti võis näha Läti ja Leedu lippu.

Mitme meeleavaldaja seljas võis näha EKRE sümboolikaga riideesemeid. Samuti lehvitatakse EKRE ja EKRE noorteorganisatsiooni Sinine Äratus lippe. Kohal on ka EKRE esimees Martin Helme ja aseesimees Mart Helme ning EKRE-e kuuluvad Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison ja riigikogu liige Ruuben Kaalep. Kohal on ka grupeeringu Odini sõdalased liikmed.

Varro Vooglaid viis meeleavalduse raames läbi ka rahalise korjanduse. See aitas tema sõnul meeleavalduse korralduskulusid katta.

Politsei hoidis toimuval silma peal

Vabaduse väljakul toimuv meeleavaldus oli politseis nõuetekohaselt registreeritud. «Oleme kontaktis avaliku koosoleku korraldajaga, kes vastutab ürituse ja sellel osalevate inimeste turvalisuse eest,» märkis Postimehele Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder.

Politsei on hinnanud, et risk süütegude ja teiste avaliku korra rikkumiste toimepanemiseks on madal. «Kuid oleme laupäevasel üritusel kohal selleks, et vajadusel olla abiks korraldajale. Kui tekib olukord, mida koosoleku korraldaja lahendada ei suuda, oleme kindlasti valmis reageerima,» lisas Põder.

Ta rõhutas, et politsei eesmärk on, et üritus mööduks kõigile osalejatele turvaliselt ning inimesed saaksid rahumeelselt meelt avaldada. Kui palju politseinikke täpselt kaasatakse, sõltub sellest, milliseks olukord avalikul koosolekul kujuneb.