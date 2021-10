Viimsi võimuleppeni loodetakse jõuda selle nädalaga

Eesti 200 esinumber ja valimistel enim hääli saanud Lauri Hussar ütles, et kõnelused ei tule keerulised, sest ühised positsioonid on enam-vähem läbi räägitud. «Usun, et tegu on parima võimaliku koalitsiooniga Viimsile, kuna selles on nii varasemat juhtimiskompetentsi kui tahet tegelda uute teemadega, samuti muuta Viimsi juhtimiskultuuri avatumaks ja kogukonda kaasavamaks,» rääkis Hussar.