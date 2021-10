Kõlvart: on tõenäoline, et nädala pikkusest distantsõppest ei piisa

Praegusi koroonaga nakatumise näitajaid vaadates on ilmne, et paari nädala pärast on haiglate koormus veelgi suurem, seega on tõenäoline, et Tallinna koolides ainult nädalase kontaktõppega koolivaheaja järel ei piirduta, nentis linnapea Mihhail Kõlvart.