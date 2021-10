«Ajalooline ja väga emotsionaalne hetk,» kirjeldas sündmust sotsiaaldemokraatide esinumber ja häältemagnet Eduard Odinets. «Esmakordselt jätame linnajuhtimisel kõrvale Keskerakonna, mis on ühtlasi ka suure vastutuse võtmine nelikliidu kõigi valijate ees. Samas on see ka suur võimalus linna jaoks algatada muutusi ja teha asju teisiti.»