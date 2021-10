Sitsi tänav on novembrist remondi tõttu liiklusele suletud

Sitsi tänav on üks Tallinna tihedama liiklusega tänavaid. Remondi ajaks on Sitsi tänava piirkonna elanikele tagatud juurdepääs kinnistutele ning jalakäijatele on loodud liikumiskoridor, mis võib muutuda vastavalt objekti olukorrale, ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.