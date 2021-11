Ratas: mõistan Oti soovi ministriametist loobuda

Ratas pidas oluliseks peatuda Oti seni tehtud tööl. Ta tunnustas tagasi astuvat kultuuriministrit kultuurivaldkonda sel kevadel 42 miljoni euro jagu toetusmeetmete toomise eest. Samas lisas ta, et kultuurivaldkond on endiselt probleemide ees:

Anneli Otile on pikalt ette heidetud tema võimalikku vaktsineerimisstaatust. Täna ta aga kinnitas, et on ühe vaktsiinidoosi saanud.

«Rääkides koroonakriisi haldamisest, Anneli on alati seisnud põhimõtete eest ja seda ka siis, kui tema suunas on olnud tugev kriitika. Ta ei ole vaktsineerimise vastane, nagu on püütud näidata, vaid on väljendanud murekohti ja tõstatanud küsimusi, mis on ka ühiskonnas leidnud kajastust,» sõnas Ratas.