Koolijuhid soovitavad lapsi kodus testida

«Koolijuhtide seas tekkis arutelu, et kas poleks õigem jagada testid lastevanematele. Nii et laps teeb hommikul enne kooliminekut testi ära ja kui ta on positiivne, siis jääb koju ja ei nakata teisi. Ja kindlasti on algklassilastel kodus vanema juuresolekul testimine hoopis teine asi,» lausus Pajula.

Ta rääkis, et kohalikku omavalitsust ei olnud kaasatud reedese otsuse tegemisse, kuigi haridusjuhid tahtsid seal olla, et arutada, kuidas võimalikult hästi testimist läbi viia.

«Me saime reede õhtul teada, et asju korraldab haridus- ja teadusministeerium. Me püüdsime esmaspäeval saada infot, kuidas koolidel testimise korraldamisega on läinud. Kuude kooli polnud esmaspäeva hommikuks testid jõudnud. Kahes koolis puudus üldse igasugune info testimise kohta. Kümnes koolis toimus õpilaste testimine ettenähtud ajal. Koolide arvates läks õpilaste testimine normaalselt, aga avastati koroonapositiivseid,» kirjeldas Pajula.

Teste mitte teinud koolide direktorid andsid eilsel kohtumisel tagasisidet, miks nad seda ei teinud. «Siin oli palju põhjusi. Esiteks see, et iga õpetaja tahab tundi minnes olla ette valmistunud ja paljudes koolides polnud õpetajad ette valmistatud. Teine põhjus on see, et testimiseks oli vaja lapsevanemate nõusolekut. Paljudes koolides ei suudetud nädalavahetusega lastevanemate nõusolekut saada,» loetles haridusameti juht.

Pajula sõnul oli palju ka õiguslikke küsimusi just selles osas, et kui õpilasel on positiivne testitulemus, siis kuidas tuleb nende õpilastega edasi käituda. «Jah, juhendis on kirjas, et õpilased tuleb saata koju, teha PCR-testid ja siis määratakse kõik ülejäänud õpilased eneseisolatsiooni. Samas juhendis on kirjas, et kõik lähikontaktsed, kes pole vaktsineeritud või haigust läbi põdenud, peaksid minema eneseisolatsiooni,» rääkis Pajula.