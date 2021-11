Ratas toonitas, et uueks kultuuriministriks ei otsitud teadlikult näitlejat, luuletajat, lavastajat või olümpiavõitjat, vaid inimest, kes ministrina pakub kindlat keskkonda läbi ministri kindla juhtimise. «Tänases pandeemiakriisis on vaja tugevat juhtimiskogemust, et tuua valitsuse liikmena, meeskonna liikmena sellest pandeemiast läbi ka kultuurivaldkond,» toonitas Ratas, viidates Teriku juhtimiskogemusele.

Uus kultuuriminister Tiit Terik ütles, et valdkonna prioriteedid saavad paika koostöös oma ala ekspertidega. «Minust targemad on öelnud, et kultuuri ei saa juhtida. Ministri ülesanne on luua tingimused kultuuri arenemiseks ja kultuurirahva toimetamiseks selles keskkonnas,» kirjeldas Terik ministri rolli.