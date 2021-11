Korrakaitsjate terav silm asus seirama kaubanduskeskuse külastajaid, kes valdavas osas olid nõuetekohaselt tegemas lõunaseid sisseoste. Politseinikud pidid inimestele meelde tuletama, et mask täidab eesmärki vaid siis, kui see on korrektselt asetatud üle nina ja suu. Vastasel juhul ootas poekülastajat ees rahatrahv.