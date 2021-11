Liikluses on mõned ebavõrdsed vastaseisud. Näiteks on sellisteks auto versus inimene ning auto versus jalgrattur. Selliste õnnetuste vähendamiseks on oluline mõlema osapoole tähelepanu.

Õnnetuste puhul on esmatähtis, et inimestega oleks kõik korras. Materiaalne kahju on enamasti taastatav.

Isegi kui esialgu tundub, et õnnetus lõppes õnnelikult, tasub see registreerida, sest nii mõnigi kord võivad hiljem ilmneda tõsisemad tervisekahjud.

Kui soovid rohkem infot, kuidas kaitsta end õnnetusjuhtumikindlustusega, loe lisa siit.

Mõnikord võib kahjustada saada ka teise inimese vara. Sellisteks puhkudeks on mõistlik teada, et omakodukindlustusele saad juurde valida ka eraisiku vastutuskindlustuse, mis kaitseb sind ka sellistes olukordades.