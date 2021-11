Kaja Kallas soovitas Põlvamaal rakendada karmimad piirangud

Peaminister sõnas, et Põlva valla kriisikomisjon tegi valitsusele pöördumise oma valla raske olukorra kohta, mistõttu pidas ta täna erakorralise nõupidamise inimestega, kes kohapealset olukorda igapäevaselt jälgivad ja juhivad: Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Põlva haigla juht, Lõuna meditsiinistaabi juht, Terviseameti lõuna regionaalosakonna juht ning hädaolukorra meditsiinijuht.

«Kuulasin ära nende arvamused ja analüüsi selle kohta, milline on olukord Põlva vallas praegu, mis on võimalikud põhjused ning arutasime, kuidas edasi minna.»

«Terviseameti andmetel tuleb Põlvamaal väga palju haigestumisi just üritustelt, koolidest, kortermajadest ja perekondlikest läbikäimistest. Olukorda tuleb suhtuda tõsiselt.»

Ta lisas, et nii nakatumise kui ka vaktsineerimise tase on kohalikes omavalitsustes erinevad ning igal kohalikul omavalitsusel on õigus astuda lisaks valitsuse kehtestatud kontrollmeetmetele ka ise täiendavaid vajalikke samme viiruse leviku piiramiseks.

«Rõhutasin seda kohtumisel ka Põlva vallavanemale ning andsin meie kohtumise põhjal tungiva soovituse läbi mõelda ja koheselt ellu viia kõik võimalused kontaktide vähendamiseks.»

Töötage võimalusel kodust, kindlasti kandke maske ning palun vaktsineerige.

Peaminister soovitas Põlva vallavanemal jätta ära või lükata edasi vallas toimuvad avalikud meelelahutus- ja spordiüritused, koolitused ja muud üritused ning tagada, et kontrollitud tegevustes saab osaleda ainult vaktsineerimis- või läbipõdemistõendiga, mitte testitulemusega. Lisaks tuleb tema sõnul tagada, et kõikjal, kus vajalik, kantakse maske.

Kallas sõnas, et ühtlasi tuleb soodustada vaktsineerimist, kuna praegu on Põlvamaal täielikult vaktsineeritud vaid 57 protsenti inimestest. Koostööd tuleb tema sõnul teha ka koolipidajatega, et koolid püsiksid n-ö oma mullides, mistõttu tuleks mitte korraldada väljaspool kooli toimuvaid üritusi ega ka väljasõite.

Peaministri sõnul tuleb koolides läbi mõelda ka testimise korraldus, et nakatunud lapsed ei jõuaks koolibussiga kooli, kus puutuvad kokku teiste lastega.

«Ja mõned soovitused kõigile eestimaalastele: kui teil on haigusnähud, palun jääge koju sõltumata sellest, kas olete vaktsineeritud ja vaktsineerimata. Kui kodus on pereliige haige, siis sel juhul on viiruse kontsentratsioon suur ja viirus võib kaitsest läbi murda, seega võimalusel palun jääge koju. Vaktsineeritud lähikontaktsel, kellel on kodus keegi haigestunud, on võimalik saada haigusleht.»

Ta rõhutas, et oluline on kontakte vältida: «Töötage võimalusel kodust, kindlasti kandke maske ning palun vaktsineerige. Nii kaitsete isennast, oma lähedasi ja teisi inimesi enda ümber ning muidugi ka meie haiglaid».