Looduskaitsjad leidsid röövpüüdjaid seirates merikotka pesa

Lageraielangi juurde jõudes märkasid nad ootamatult selle servas säilikpuu otsas pesa. «Kotkas tõusis sealt lendu ja siis oli kohe selge, et tegu on merikotka pesaga, kus on tõenäoliselt ka munad,» meenutas Sepp. «Pesa olemasolust teadmata sattusime vööndisse, kus ei tohi viibida. Seetõttu tegime [fotoaparaadiga] kiirelt paar klõpsu ja lahkusime. Nähtud linnu sabasuled olid valged, mis tähendab, et tegemist oli vana linnuga.»