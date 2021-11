Fischer: on üsna selge, et koroonateste tehakse liiga vähe

Õiguskantsleri nõunik terviseala küsimustes Martin Kadai sõnas usutluses Postimehele, et koroonaviiruse testimisega on Eestis kohati liiale mindud. «Kui terve inimene on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud, aga me testime teda ja saame positiivse tulemuse, siis mis otsuse tervishoiutöötaja selle peale teeb?» arutles Kadai.

Fischer aga leiab, et täna testitakse Eestis isegi vähe. «Kui paljude meetmete osas esineb üle maailma nii poolt- kui vastuargumente, siis on üks, kus praktiliselt kõik teadlased ja valitsuste teadusnõustajad ühel meelel on: «test-trace-isolate» (eesti k. testi, kaardista, isoleeri) strateegia on pandeemia kontrollil ülioluline,» kirjutas Fischer ühismeedias, lisades, et just nakatunute õigeaegne tuvastamine ja isoleerimine aitab ennetada rangemate piirangumeetmete vajadust.

Fischer nendib, et paratamatult on testid loodud nakatunute ja mittenakatunute eristamiseks, mistõttu ei saa ühtegi negatiivset testi lugeda raiskamiseks.

«Võime ju öelda, et testimise asemel võiksid haiged inimesed koju jääda. Paraku teame, et koroonaviirus nakkab hästi juba enne sümptomite teket ja ka väga kergete sümptomite korral, samuti ei pea ju lihtsa külmetushaigusega inimese pereliikmed temaga koos kodus istuma,» leiab Fischer.

Millal aga on testimist liiga palju? «Siin võib vaadata ka positiivsete testide osakaalu kõigist testidest. Kui see oleks 1–2 protsendi kandis või alla selle, siis võib tõepoolest juhtuda, et iseenesest väga väike valepositiivse tulemuse tõenäosus võib realiseeruda tegelike nakatunute osakaaluga samas suurusjärgus olevas valepositiivsete tulemuste arvus (ka sellisel juhul võiks siis pigem kaaluda sümptomiteta isikute korduvat testimist, mitte testimise vähendamist),» selgitas ta.

Tänases olukorras viitab Fischeri sõnul positiivsete testide osakaal hoopis sellele, et paljud nakatunud jäävad tuvastamata. Niisamuti räägib enda eest ka asjaolu, et paljud haiglasse sattunud koroonapatsiendid teevad esimese viirusetesti haiglas.