Kadai: meil on testimisega natuke üle võlli mindud

Tellijale

Eesti on tõusnud koroonaviirusega nakatumise poolest maailmas esikohale. Numbrid, millega me pandeemiaseisu hinnatakse, ütlevad nii. Numbrid ju ei valeta. Seis ongi halb. Aga mis on selle statistikarägastiku taga? Milliseid arve tasub võtta hirmtõsiselt ja milliseid ei tasu – selles on küsimus. Vastab õiguskantsleri nõunik terviseala küsimustes Martin Kadai.

Kuidas suhtuda tõsiasja, et Eesti on koroonastatistikas taas maailma tipus? Näitajad laes, inimesed ärevil, karmid piirangud tulekul.

Algusest peale on sedasorti viirusnakkuste puhul kehtinud reegel, et mida rohkem viirust otsida, seda rohkem seda leiab. Sama reegel kehtib ka praegu.

Võime siis negatiivsete uudiste taustal öelda, et me ka otsime viirust teistest usinamalt?

Otseselt siiski ei saa. Lisaks sellele, kui usinalt riigis viirust otsitakse, on oluline, kust otsitakse, kelle hulgast ja mis tingimustel. Siin mängivad ühel ajal rolli eri mõjutajad. Me ei saa öelda, et mõnes riigis on praegu hea epidemioloogiline olukord üksnes sellepärast, et nad ei otsigi seda viirust. Aga rahvusvaheliselt raporteeritavate andmete pealt ei ole võimalik ka tõsimeeli öelda, et Eestis ongi viirust kõige rohkem. Ehk kui tulla tagasi esimese küsimuse juurde, et kuidas suhtuda sellesse, et Eesti on juhtkohal…

Nakatumise suhtarvu järgi.