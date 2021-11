PPA: jälgime Poola-Valgevene piiril toimuvat väga tähelepanelikult

Relvastatud meeste saatel jõudis Valgevene-Poola piirile täna sadakond migranti. Poola võimude teatel on migrantide eesmärgiks piirile tormi joosta ja seeläbi Euroopa Liitu pääseda, kirjutas Postimees varem. Leedu kaalub siinkohal ka eriolukorra kehtestamist.

«Jälgime väga tähelepanelikult seda, mis toimub Valgevene ja Euroopa Liidu riikide piiril, kuna Valgevene hübriidrünnak on viimaste kuude vältel aina eskaleerunud,» kinnitas PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev, kelle sõnul vahetatakse partneritega igapäevaselt infot. Ühtlasi on tema sõnul PPA valmis oma tegevusi muutma.

«Teeme omalt poolt kõik, et Eestit ei saaks ebaseadusliku rände transiitriigina kasutada,» märkis Belitšev. «Olukorras, kus Lätis, Leedus ja Poolas viibib hetkel palju inimesi, kes võivad tahta kasutada Eestit ebaseaduslikuks läbirändeks Põhjamaadesse, peame saatma selge signaali, et Eestis on politseile vahelejäämise tõenäosus väga kõrge,» sõnas ta.