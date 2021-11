Kersna: haigustunnustega last ei tohi lasteaeda viia

Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse esimees Heda Kala vahendas kohtumisel lasteaedade seas läbi viidud küsitluste tulemusi, mille kohaselt on väga suureks murekohaks haigustunnustega laste toomine rühma.

«Koroonaviiruse laialdase leviku perioodil tuleb jätta ka kergete haigustunnustega lapsed koju,» ütles Liina Kersna. «Haige laps aga nakatab nii oma rühmakaaslasi kui ka rühmas töötavaid täiskasvanuid, mis omakorda tekitab lasteaedadele personali osas lisasurvet,» selgitas Heda Kala.

Samuti rõhutas Kersna, et eneseisolatsiooni peavad jääma kõik lapsed, kelle pereliikmed on saanud positiivse koroonatesti tulemuse, koju tuleb jääda ka siis, kui lähikontakt on toimunud kus iganes väljaspool lasteaiarühma. «Lihtsustatud karantiin kehtib vaid neile lastele, kellel oli lähikontakt oma rühmas ning kellel pole ühtegi haigustunnust – sellisel juhul on lubatud lasteaias edasi käia,» selgitas minister. «Lihtsustatud karantiini ajal võib lasteaialaps osaleda ainult oma lasteaiarühma liikmete osalusel toimuvas huviringis.»

Ministri sõnul on praegu väga oluline lasteaiatöötajate vaktsineerimine tõhustusdoosiga. «Teame, et kevadel tehtud vaktsiinide mõju on vähenenud ning viirus saab kätte ka juba vaktsineeritud inimesed, kellel on vaktsineerimisest möödas enam kui pool aastat,» ütles minister. «Samas on praegu teada, et tõhustusdoos muudab kaitse viiruse vastu taas tugevaks. Seetõttu soovitan kõigil lasteaiatöötajatel esimesel võimalusel teha tõhustusdoos.»

Haigekassa andmetel on kooleelsetes lasteasutuses vaktsineeritud 78,5% töötajat ja tõhustusdoosi on saanud alla 50% töötajatest.