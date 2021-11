Prokurör küsib Haapsalu pussitajale 18-aastast vangistust

Kaitsja rõhub afektiseisundile

Pussitamise ööst ei pane täpset pilti kokku enam keegi, kuid Valdma leidis, et kõik Reimo teod on tehtud psüühilise afekti seisundis. «Tean, et olen äkilise loomuga, kui olen alkoholi tarbinud, aga süütenöör iseenesest ei sütti, süütaja peab olema,» ütles Reimo.