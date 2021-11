Saksa ajalehe Die Welt käsutuses olev dokument märgib, et Eesti ja Läti piiri lähedal asuv suhteliselt väike Pihkva lennujaam võib lisanduda ebaseaduslike migrantide Euroopa Liitu sisenemiseks kasutatavate marsruutide hulka.

«Pihkva lennujaam on võimelike vastu võtma lende Valgevenest, Türgist ja Egiptusest. Sealt saaksid migrandid üritada pääseda illegaalselt üle piiri Eestisse ja Lätisse, et jõuda sealt edasi Põhja- ja Lääne-Euroopa riikidesse,» seisab dokumendis, mille nimetus on «Aruanne olukorrast: rände ja pagulasolukord».