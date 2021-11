Kaja Kallas: ühiskonna lukkupanemist tuleb vältida

«Enam kui 772 000 inimest on tänaseks vaktsineerimiskuuri läbinud. Me ei saa käituda enam nii nagu esimeses ja teises laines. Ühiskonna lukkupanekut tuleb vältida. Erinevalt varasematest lainetest käivad täna meil lapsed koolis ja trennis, restoranid ja kultuuriasutused on lahti, kaubandus on avatud. Vaktsineeritud inimesel pole peale maski kandmise nõude ühtegi olulist piirangut,» ütles Kallas.

Kallase sõnul on kehtivate piirangute jõustamise mõju näha langema hakanud nakatumisnäitajas. «See vähendab omakorda lähinädalatel survet haiglatele. Sihitud piirangud on andnud soovitud tulemuse ilma kogu ühiskonda koormamata,» ütles Kallas.

Tema sõnul on valitsus enneolematus mahus õpilaste kiirtestimise abil hoidnud lahti koolid ja huvihariduse, sest ükski valitsuse abipakett ei korva laste katkendlikku haridust.

«Me pole kolmanda laine ajal piiranud ettevõtete tegevust. See tähendab, et me pole pidanud tegema maksmaksjale väga kallist kriisieelarvet. Ettevõtted saavad toimida ja valdav osa inimesi saab käia tööl, teenida tulu ega sõltu palgatoetusest,» sõnas Kallas.

Sihitud piirangud on andnud soovitud tulemuse ilma kogu ühiskonda koormamata.

Kallase sõnul kannavad kõik piirangud, mis valitsus on seadnud, eesmärki suunata inimesi vaktsineerima. «Alates 1. oktoobrist on esimese süsti saanud 53 519 inimest, kuuri lõpetanud 66 512 inimest ja tõhustusdoosi on saanud 98 845 inimest. Vaktsineerimistempo tõusis märgatavalt, kui kaotasime ära testidega ligipääsu meelahutusele.»

Peaminister märkis, et Eestis on efektiivne tõhustusdooside tegemise süsteem: Pfizeri ja Moderna puhul saab tõhustusdoosi kuus kuud ning AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul viis kuud pärast kuuri lõppu.