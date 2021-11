Kaitseväe juhataja pälvis Prantsusmaa Auleegioni ordeni

Operatsioon Barkhane eesmärk on toetada võitlust islamiäärmuslastega, piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, näiteks terrorismi ja ebaseadusliku immigratsiooni, ohjamine. Operatsioonil osalemisega kinnitab Eesti, et on valmis panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa jaoks.