FOTO: Tööinspektsioon

Kuidas muuta oma tööelu turvalisemaks? Millised on riskid ja ohud, mis meid töökeskkonnas ähvardavad? Iga ettevõtja peab teadma oma ettevõttega kaasnevaid riske ning oskama neid ennetada, vastasel juhul tekib suur võimalus kahjustada töötajate tervist või ettevõtte mainet, vara jne.

Isegi, kui arvame end ära tundvat peamisi ohuallikaid oma ettevõttes, on tegureid siiski ettearvamatult rohkem ning nendega mitte arvestamine võib anda valusa hoobi. Postimehe otseülekandes rääkisid riskianalüüsi vajalikkusest Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ning Eesti Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Jaan-Hendrik Toomel.

Kodune töökeskkond vajab samuti hindamist

Maripuu leidis, et koroonakriis on andnud kõikidele tööandjatele teadmise sellest, kui oluline on riske hinnata, et hoida oma ettevõte töös ja töötajad terved, sest kui ei ole töötajat, ei saa tööandja oma ideid ellu viia ja vastupidi: kui ei ole tööandjat, ei saa ka töötaja tööd teha.

Samamoodi on koroona näidanud, kui oluline on vajadusel kaugtöö tegemise võimalus. Siinkohal tasub aga teada, et tööandja peab vastutama ka kodukontoris toimetava töötaja töökeskkonna eest ning milline see töökeskkond kodus on, vajab samuti hindamist.

Ka kohvikann on risk

Kui oled jätnud riskianalüüsi tegemata, siis tea, et seadusejärgselt tuleb kõigil vähemalt ühe töölepingulise töötajaga ettevõtetel siiski riskianalüüs koostada. Seda saab esitada Tööinspektsioonile digitaalselt läbi iseteeninduskeskkonna iseteenindus.ti.ee või luua samas iseteeninduskeskkonnas riskianalüüsi töövahendi abil.

Tasuta riskianalüüsi töövahend on loodud just selleks, et lihtsustada riskianalüüsi koostamise ja esitamise vaeva. Nii saad mugavalt ja lihtsalt kaardistada töökeskkonnas esinevad ohud ning koostada tegevuskava esinevate ohtudega tegelemiseks — nende maandamiseks, ennetamiseks ja vältimiseks.

See on ka hea spikker, sest sageli ei oska ka tööandjad ise kõiki riske märgata ning elementaarsele mitte mõtlemine võib rumalaid vigu põhjustada. Näiteks oli Maripuu sõnul ainuüksi eelmisel aastal kohviga seotud õnnetusi 27, kus kuum vesi omale peale valati või kohvikruusiga kukuti. Aga on olnud ka olukord, kus torusiil valati joogipudelisse, mistõttu on äärmiselt oluline osata töökeskkonnas hinnata ka keemilisi ohutegureid.

Riskianalüüsi, võimalike ohutegurite ning teiste töökeskkonda ning töösuhteid puudutavate küsimuste kohta leiab rohkem infot uuenenud Tööelu portaalist www.tooelu.ee