Võrklaev Ansipi kriitikast: selline avalik halvustamine ei ole hea

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev rääkis, et kutsus tõepoolest eile õhtul fraktsiooni kokku, et olukorda arutada olukorda. Rääkides endise peaministri Andrus Anspi kriitikast Kaja Kallase kohta, ütles Võrklaev, et erakond kindlasti toetab avatud debatti, aga see võiks omavahele jääda.

«Ma pooldan igati arutelusid erakonnas ja erakonna liikmed saadavadki mulle ja teistele fraktsiooni liikmetele igapäevaselt oma ettepanekuid ning jagavad oma mõtteid. Samas selline avalik halvustamine ei ole hea. See on taunitav. Peaksime ikkagi rääkima asjade sisust, mitte minema isikute tasandile ja halvasti ütlema. See ei ole hea tava», lausus ta. Rääkides valitsusjuhi tegutsemisest koroonaolukorras, ütles Võrklaev, et see poliitika, mida peaminister ajab, on ühtlasi ka erakonna poliitika – just mõtted, et säilitada avatud ühiskond.