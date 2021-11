Põhja-Eesti haiglad asuvad taastama plaanilist ravi

Lõuna-Eestis on olukord kehvem. Tartu ülikooli kliinikumi ravijuhi Andres Kotsari sõnul on tung haiglaravile endiselt suur. Haigeid saadetakse edasi nii Põlva, Viljandi, Jõgeva, aga ka Narva ja Kohtla-Järve haiglatesse.

Positiivne on aga see, et uute haigete hulk on hakanud langema – kaks päeva järjest on uusi Covid-19 patsiente haiglaravile tulnud alla 40. «See on hea näitaja,» lisas Sule Postimehele.