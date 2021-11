Tartu tähetorn kuulutas välja astrofotokonkursi

Konkursi eesmärk on innustada märkama astronoomia ilu ja tunnustada Eesti parimaid taeva pildistajaid. «Eestis ei ole teist sellist astrofotokonkurssi, nagu on tähetorni oma – meie võistlusest saavad osa võtta nii lasteaialapsed kui ka nende vanavanemad. Selline üritus on väga oluline, et tuua astronoomia teadusringkonnast väljapoole ja aidata kaasa teaduse populariseerimisele,» rääkis projektijuht Kärt Soieva.