Intervjuu ⟩ Kallast valetamises süüdistav Ansip: ilmselt on meie erakonnas esimehe vahetus paratamatu

Kallas: helistasin Ansipile ja küsisin, miks tal on halb olla

Peaminister Kaja Kallas (RE) rääkis tänasel riigikaitse nõukogu pressikonverentsil Andrus Ansipi tema kohta tehtud kriitikast. Kallase hinnangul on Ansipil halb olla.

«Ma eelmisel nädalal lugesin EPLis avaldatud intervjuud helilooja Sven Grünbergiga, kus ta rääkis, et inimeste tigedus ja kurjus tuleb sellest, et neil on halb olla. Helistasin ka Andrus Ansipile ja küsisin, miks tal on halb olla,» kommenteeris Kallas.

Kallase sõnul ei saa ta Ansipit selles küsimuses aidata, sest praeguses kriisiolukorras on olulisemaid teemasid, millega tegelda.

Eelmisel nädalal sattus peaminister Kaja Kallas ja tema juhitav valitsus Euroopa Parlamendi saadiku ja erakonna endise juhi Andrus Ansipi kriitika alla, kui viimane teda avalikult Delfis kritiseeris ning heitis valitsusele ette saamatust koroonakriisiga ja rõhutas, et Kallas ei tohiks ennast esitleda asendamatuna.

Eile selgitas reformierakondlane Valdo Randpere Postimehe otsesaates Ansipi kriitikat sellega, et erakondades ja poliitikas toimubki pidev võimuvõitlus. Randpere sõnul Kallas lihtsalt ei meeldi Ansipile. «Leian, et Andrus käitus väga rumalalt ja et ta sellega jätkab, ei ole küll arusaamatu, aga on väga taunitav,» sõnas ta.

Reedel kogunes erakorraliselt ka Reformierakonna fraktsioon, et arutada toetuse avaldamist Kallasele, kuid Eesti Päevalehe andmetel jäi avaldus esialgsel jõulisel moel toetuseta ning seisukohta avaldas üksnes fraktsiooni esimees Mart Võrklaev, temagi tegi seda oluliselt pehmemas sõnastuses.