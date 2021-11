Isamaa algatas riigipiiri seaduse muutmise eelnõu

Eelnõu üleandmisel kritiseeris Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder praeguse valitsuse suutmatust reageerida toimunud sündmustele. «Nii on see olnud koroonakriisi ohjamisel, nii on see olnud elektri hinna tõusu kompenseerimisel, nii on see olnud ka praeguses julgeolekukriisis piiridel toimuva ohuhinnangu ja tegevustega,» märkis Seeder.