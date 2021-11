Noor tallinlanna kaotas netikelmile üle 13 000 euro

Politsei sai kolmapäeval, 17. novembril teate, et 12. novembril võtsid Tallinna kesklinnas elava 23-aastase naisega ühendust inimesed, kes tutvustasid end Swedbanki töötajana ja väitsid, et naise pangakontolt üritatakse teha kahtlasi tehinguid. Kui selgus, et naise Swedbanki konto on suletud ja ta kasutab LHV Panga kontot, siis ühendati teda väidetavalt LHV Panga esindajaga, kes palus pangakonto kaitseks edastada internetpanga kasutajatunnuse, isikukoodi ja pangakaardi turvakoodi.