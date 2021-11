Ralliässa annetus tõi vähekindlustatud peredele vinguandurid

Vingugaasiandureid maale toova BK Eesti juht Erik Rajamäe sõnul tegelevad nad turvasüsteemide hulgimüügiga juba aastast 1994 ja kõikide inimeste turvatunne on neile südameasi. «Vingugaas on värvitu, lõhnatu ja maitsetu, samas väga ohtlik inimese organismile ning seetõttu on selle tuvastamiseks hädavajalik vingugaasiandur. Meil on väga hea meel, et koostöös Päästeliiduga saame aidata just neid, kellel seda kõige rohkem vaja on ning anname oma panuse muutmaks Eesti turvalisemaks.»