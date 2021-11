Reformierakonnaga liitus Jevgeni Krištafovitš

«Olles pärit venekeelsest perekonnast, on minu jaoks oluline, et ka muu emakeelega noortel oleksid Eesti ühiskonnas head võimalused oma eluga edukalt toime tulla. Olla eestlastest eakaaslastega võrdses positsioonis hariduse, töö- ja elukoha valikul. Selle esmaseks eelduseks on hea riigikeele oskus ja selleks peab muu emakeelega noortel olema võimalik saada kvaliteetset eestikeelset haridust alates lasteaiast,» ütles Krištafovitš.

«Igale lapsele ja noorele kvaliteetse riigikeelse hariduse tagamine oli põhjus, miks kandideerisin sel sügisel Tallinna linnavolikokku Reformierakonna nimekirjas. Jätkan kindlasti selle idee eest seismist ka pärast valimisi ja seetõttu otsustasin astuda Reformierakonna liikmeks,» lisas ta.

Ehkki Krištafovitš peab positiivseks koalitsioonivalitsuse teket Tallinnas, toob ta pettumusena välja, et Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel sõlmitud koalitsioonileppes käsitletakse eesti keelt hariduses endiselt võõrkeelena.

«Tallinnal on aeg tulla tänapäeva. Eestikeelsele haridusele ülemineku protsess on juba alanud, riigis ettevalmistused käivad. Tallinn on Eesti suurim ja jõukaim omavalitsus, kus elab arvestatav osa Eesti venekeelsest elanikkonnast. Tarbetu vastandumise asemel peaks pealinn olema riigile partneriks ja mõtlema kaasa, kuidas seda reformi kõige paremini läbi viia. Lühiajaliselt võib riigikeelse hariduse teel ees seismine mõnele poliitikule kasu tuua, kuid seda laste ja noorte parema tuleviku arvelt,» tõdes Krištafovitš.