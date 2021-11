Eestis on registreeritud ligi 43 000 mesilasperet

Kõige rohkem mesilasperesid on Lääne-Virumaal, kus teavitati 5747 mesilasperest. Järgnesid 4310 perega Pärnumaa ja seejärel Harjumaa ning Tartumaa. Kokku on mesilaid 2079 mesinikul üle Eesti, teatas amet.

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive sõnul on hea meel tõdeda, et mesilasperede arv on ameti põllumajandusloomade registris viimastel aastatel järjest kasvanud ja nüüdseks stabiliseerunud.

«Kindlasti on registri täienemisele ning täpsusele kaasa aidanud viimastel aastatel mesinikele makstav mesilaspere toetus. Teades, kuivõrd olulised on mesilased looduslikust seisukohast, on väga positiivne omada andmeid talvituma minevate ja talvitunud perede arvu kohta. See annab erinevaid võimalusi andmete analüüsiks,» lausus Bleive.