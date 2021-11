Politsei uue peamaja projekteerimiseni ei jõuta enne 2025. aastat

Kuivõrd Pärnu maanteel asuv endine Kalevi kommivabriku hoone on ajale jalgu jäänud, on siseministeerium otsustanud kolida nii politsei- ja piirivalveameti (PPA) peakorter kui põhja prefektuuri uude majja, mis kerkib aadressile Rahumäe tee 6.

ERRile lausus siseministeeriumi asekantsler Piret Lilleväli, et hetkel käivad viimased ettevalmistused detailplaneeringu algatamiseks, RKAS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger avaldas lootust, et planeering valmib sel aastal.

Projekt on jagatud nelja etappi, millest esimeses rajatakse põhja prefektuuri ja PPA büroohoone ning parkimismaja. Büroopinna koguvajaduseks saab 30 000 ruutmeetrit, parkimiskohti on vaja umbes 1400. Lilleväli nentis, et projekteerimiseni ei jõuta enne 2025. aastat.

Pärnu maantee hoone pindade üürikulu on PPA jaoks 3,6 miljonit eurot aastas. Märtsis tõdes siseminister Kristian Jaani, et politseile on vaja uut maja ka Tartusse - seal on uus hoone plaanis rajada Annelinna.