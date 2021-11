FOTOD ⟩ Karis saatis uue Eesti üksuse missioonile Malisse

Mali operatsioonist kõneldes märkis Karis, et Eesti kaitseväelaste tööl on selge põhjus ja otsene seos kodumaa julgeolekuga. «Ka kaugemad konfliktid mõjutavad julgeolekut laiemalt kui vaid oma asukohas. Terrorismi levik, ebastabiilsus ning sellega seonduvad migrantide vood ohustavad Euroopa julgeolekut varem või hiljem. Mali, ja laiemalt Saheli regioon, on siinkohal üheks võtmepiirkonnaks,» nentis ta.

Riigipea märkis, et Eesti osaleb operatsioonil Malis, et toetada oma liitlasi. «See on solidaarsuse küsimus. Ja loomulikult annab see liitlastele ka täiendava põhjuse toetada meid. Nagu te hästi teate, on tänagi Prantsuse sõdurid NATO lahingugrupi koosseisus – valmis seisma Eesti julgeoleku eest siin, meie kodumaal, nagu meie seisame nende kõrval Malis.»