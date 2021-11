Liimets: nõuame Valgevenes vabaduse kaotanud inimeste vabastamist

Oma sõnavõtus tuletas minister Liimets meelde, et viimasel ajal on Valgevene võimude korraldatud hübriidrünnak Euroopa Liidu piiridele jätnud oma küünilisuses varju riigis endiselt toimuvad ulatuslikud inimõiguste rikkumised, mis hoogustusid eriti enne ja pärast presidendivalimiste võltsimist möödunud suvel.

«Valgevene põhiseaduse muudatused pannakse rahvahääletusele veebruari lõpus. Heaks kiidetava põhiseaduse parandused tuleks avalikustada ja kaasata nõuandjana erapooletu Veneetsia komisjon. Avalik arutelu põhiseaduse muudatuste üle võib avada uue väljapääsu suluseisust, kuhu de facto president on oma riigi manööverdanud,» lisas välisminister.

«Valgevene ei ole Euroopa Nõukogu liige, kuid aastate jooksul on Valgevene allkirjastanud ja ratifitseerinud 12 Euroopa Nõukogu lepingut ja protokolli. Valgevene ja Euroopa Nõukogu vahel kokku lepitud tegevuskavad on koostatud selleks, et aidata Valgevene seadusandlust demokraatlikele standarditele lähemale tuua,» ütles minister Liimets konverentsil.