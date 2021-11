Ministeerium ei alusta kaugõppele läinud koolide suhtes menetlust

«Meil on täna niimoodi, et koolijuhil on õigus otsustada, et kool läheb distantsile, aga see otsus peab olema põhjendatud otsus, see peab olema terviseametiga kooskõlastatud. Me näeme täna seda, et kohus on öelnud oma esmast õiguskaitset andes, et see peab niimoodi olema. Meil paralleelselt käib praegu kohtumenetlus. Kindlasti annab ka kohtumenetlus meile õigusselguse, et milline on siis ühe kohaliku omavalitsuse ja milline on koolijuhi vastutus selles küsimuses,» ütles ta.