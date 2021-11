Kiik vastas Seedrile, et koroonavaktsiinide hankimiseks ei sõlminud eelostulepinguid vaktsiinitootjatega liikmesriigid (sh Eesti) eraldi, vaid need on kõigi liikmesriikide nimel sõlminud Euroopa Komisjon. «Kõik Euroopa Komisjoni ja vaktsiinitootjate vahel sõlmitud eelostulepingud on avalikult kättesaadavad Euroopa Komisjoni vastaval veebilehel,» märkis Kiik Seedrile.