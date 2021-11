Tallinna-Narva maanteel põrkasid kokku neli sõidukit, vigastada sai viis inimest

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Ville Ränik ütles, et teeolud olid sündmuskohal lumesaju ja miinuskraadide tõttu talviselt libedad. «Talvistes teeoludes tuleb alati suurendada pikivahet ja vähendada sõidukiirust, sest see jätab ootamatustele reageerimiseks rohkem aega,» sõnas ta. «Autojuhid, kes pole oma autol veel suverehve talverehvide vastu vahetanud, ei tohiks praeguse ilmaga kindlasti sõitma minna, sest see on väga ohtlik. Alates kolmapäevast, 1. detsembrist on suverehvidega liiklemine sootuks keelatud,» rääkis Ränik.