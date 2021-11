GALERII ⟩ Tallinna Raekoja platsi jõulupuul süüdati esimene advendiküünal

«Kuigi maailmas on palju ettearvamatust ja ärevust, mõtleme advendiküünalt süüdates mõistmisele, rahule ja tänule ning rõõmsale jõuluajale. Praegusel ajal on väga tähtis, et inimesed oleksid üksteise suhtes tähelepanelikud ning kingiksid üksteisele soojust ja positiivsust,» sõnas Kõlvart. «Advendiajal tuleb teha kõik, et oleks vähem vastandumist ja negatiivseid emotsioone. Soovin, et jõulud saaksid kõigile tulla rahulikud ja turvalised.»

Alates reedest, 26. novembrist kuni 2. jaanuarini on avatud Tallinna jõuluturg. Traditsiooniliselt on jõuluturu ehteks ja keskpunktiks jõulupuu, mis peab tänavu juubelit: 580 aastat tagasi, 1441. aastal, püstitati just Tallinna Raekoja platsile Euroopa esimene jõulupuu. Nüüd on see komme levinud üle maailma ja saanud oluliseks osaks erinevate rahvaste jõulukommetes. Tallinna esindusväljakule sobiv kuusk leiti seekord Kuusalu vallast. Kuuse ehtimiseks kulus 300 erineva suurusega kuldset kuuli ja üle kolme kilomeetri valguskette. Jõuluturg on avatud iga päev kell 12-19, kuumi jooke pakutakse kuni kella 22-ni.