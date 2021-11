Ülikool peatas hämaraid uuringuid korraldanud Jüri Kamenikuga ajutiselt koostöö

Postimees kirjutab täna, et Tallinna Ülikooli klimatoloogia ja meteoroloogia lektor ning meedias korduvalt ilmavaatlustest rääkinud Kamenik on aastaid teinud põieuuringuid, milles osalejate väitel on neid seksuaalselt ära kasutatud.

«Juhul, kui sind on kutsutud osalema teadusuuringus ning sa soovid selle usaldusväärsuses veenduda, soovitame guugeldada teadusuuringu projektijuhi nime,» soovitab ülikool. «Akadeemilise töötaja guugeldamise tulemusena peaks ilmnema tema Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) profiili link, milles on kirjeldatud isiku peamised akadeemilised projektid ja tööd ning uurimisvaldkonnad. ETIS-e järgi saab veenduda, kas projektijuht on seotud selle teadusvaldkonnaga, millega on seotud uuring,» lisati teates.